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Beşiktaş'ın 118 Yıllık Kulüp Tarihinde Böylesi Görülmedi

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Beşiktaş'ın 118 Yıllık Kulüp Tarihinde Böylesi Görülmedi
Beşiktaş'ın 118 Yıllık Kulüp Tarihinde Böylesi Görülmedi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Bu sonuçla puan cetvelinde 10. sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, 118 yıllık kulüp tarihinde bir ilki yaşayarak ilk kez üst üste 6 resmi maç kaybetti.

Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Hafta için Ajax mağlubiyetiyle Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta aldığı 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 10. sıraya geriledi. Tarihi hezimet, Kara Kartal'a ilkleri yaşattı.

VODAFONE PARK'TA EN FARKLI MAĞLUBİYET

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste toplam 6 resmi maçta mağlup olan Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez böylesi bir dibe vuruş yaşadı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonundan itibaren kullanıma açılan Vodafone Park'ta en farklı mağlubiyetini yaşadı.

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