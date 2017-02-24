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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
Beşiktaş, ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak

Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Olympiakos oldu.

Olympiakos, 2. turda Osmanlıspor'la eşleşmişti. İlk maçtan kendi sahasında 0-0 beraberlikle ayrılan Yunan temsilcisi, rövanş maçında 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırmıştı. Beşiktaş, ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler şöyle: 

Celta Vigo - FK Krasnodar

Apoel - Anderlecht

Schalke - Mönchengladbach

Lyon - Roma

Rostov - Man. United

Beşiktaş - Olympiyakos

Gent - Genk

Kopenhag - Ajax

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