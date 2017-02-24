Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Olympiakos oldu.
Olympiakos, 2. turda Osmanlıspor'la eşleşmişti. İlk maçtan kendi sahasında 0-0 beraberlikle ayrılan Yunan temsilcisi, rövanş maçında 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırmıştı. Beşiktaş, ilk maçı 9 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 16 Mart'ta Vodafone Arena'da yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler şöyle:
Celta Vigo - FK Krasnodar
Apoel - Anderlecht
Schalke - Mönchengladbach
Lyon - Roma
Rostov - Man. United
Beşiktaş - Olympiyakos
Gent - Genk
Kopenhag - Ajax
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