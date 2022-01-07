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Beşiktaş’ın Corona Derdi! Hükmen Yenilgi Ve Erteleme İhtimali

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Beşiktaş’ın Corona Derdi! Hükmen Yenilgi Ve Erteleme İhtimali
Beşiktaş’ın Corona Derdi! Hükmen Yenilgi Ve Erteleme İhtimali

Katar’da oynanan Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş’ta 1 futbolcunun Covid-19 , 5 futbolcunun da grip semptomları göstermesiyle başlayan vakalar, Doha’da Ghezzal’ın pozitif, Mehmet Topal’ın da yine semptom gösterip Türkiye’ye dönmesiyle devam etmişti. Bu süreç, dün gece yarısından sonra açıklanan teknik direktör Önder Karaveli ve 3 yeni  futbolcunun pozitif çıkmasıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda şu an 5’i kesin biri şüpheli 6 futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli, 1 teknik direktör yardımcısı ve 1 basın sorumlusu olmak üzere 9 kişi takımdan izole edilmiş durumda.

TALİMATLARA GÖRE MAÇIN ERTELENMESİ…

Pozitif 1 ve grip olduğu için de Katar’a götürülmeyen 5 futbolcu eklendiğinde eksik sayısının fazla olması akıllara Çaykur Rizespor maçının oynanıp oynanmayacağı sorusunu getiriyor. TFF’nin Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet geçerli oluyor. Beşiktaş açısından şu an için 9 kişinin altına düşme ve hükmen mağlubiyet riski bulunmuyor.

6 FUTBOLCU NEGATİF ÇIKARSA…

Siyah beyazlılar 2 gün daha Covid-19 testlerine devam ederek, yarın öğleden sonra yapılacak Rize seyahati öncesinde kesin kadroyu açıklayacak. Burada önemli olan grip oldukları için Katar’a götürülmeyen Salih, Necip, Can, Güven ve Serdar Saatçi’nin yapılacak yeni testlere katılıp negatif çıkmaları olacak. Ayrıca 31 Ocak’ta corona virüsüne yakalandığı açıklanan bir diğer futbolcu da bu testlere girecek ve negatif çıkarsa kadroya dahil edilecek. Beşiktaş’ı Çaykur Rizespor maçında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe idare edecek.

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