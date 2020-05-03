'Beşiktaş'ın dört futbolcusu alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedi'

Koronavirüs arası sonrası saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul’a dönmedi. Borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Georges- Kevin N'Koudou, Kevin- Prince Boateng, Victor Ruiz ve Jeremain Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi.

Fotomaç'ın haberine göre İstanbul'dan ayrılırken mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 isim, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmüyor.

Söz konusu oyuncular bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacak, 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan kampa girecek.