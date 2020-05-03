  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

'Beşiktaş'ın dört futbolcusu alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedi'

» »
'Beşiktaş'ın dört futbolcusu alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedi'
'Beşiktaş'ın dört futbolcusu alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedi'

Koronavirüs arası sonrası saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul’a dönmedi. Borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Georges- Kevin N'Koudou, Kevin- Prince Boateng, Victor Ruiz ve Jeremain Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi.

Fotomaç'ın haberine göre İstanbul'dan ayrılırken mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 isim, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmüyor. 

Söz konusu oyuncular bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacak, 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan kampa girecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilyalı eski futbolcu Kaka'dan Galatasaray itirafı: Gitmeye ikna olmuştum, sonra görüşmeler kesildi19 Nisan 2020 Pazar 17:01
  • Meksika'da 5 yıl boyunca küme düşme ve yükselme kaldırıldı19 Nisan 2020 Pazar 16:12
  • Dünya futbolu durdu; bir tek onlardan ‘gol sesi’ geliyor15 Nisan 2020 Çarşamba 17:05
  • Fransa'da Maçların 17 Haziran'da Başlatılması Planlanıyor14 Nisan 2020 Salı 09:03
  • Belarus’ta Covid-19’a rağmen maçlar devam ederken, seyircilerin yerini cansız mankenler aldı11 Nisan 2020 Cumartesi 21:58
  • Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım Cruzeiro'ydu10 Nisan 2020 Cuma 15:05
  • İtalya'da Futbolcu Ve Teknik Direktör Maaşlarında İndirim07 Nisan 2020 Salı 10:49
  • UEFA, tüm organizasyonları ikinci bir duyuruya kadar erteledi!01 Nisan 2020 Çarşamba 19:50
  • Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi30 Mart 2020 Pazartesi 15:19
  • Galatasaray: Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı27 Mart 2020 Cuma 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti