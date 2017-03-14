Beşiktaş'ın Olimpiakos ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Beşiktaş ilk maçta Yunanistan temsilcisiyle 1-1 berabere kalmıştı

Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Michael Oliver yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olimpiakos ile yapacağı rövanş maçında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Deplasmandaki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle dönen Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Olimpiakos'u konuk edecek.