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Beşiktaşlı Josef de Souza’nın, Suudi Arabistan’a Cristiano Ronaldo tepkisi: Önce borcunuzu ödeyin

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Bir dönem Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi sonrası gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaşlı Josef de Souza’nın, Suudi Arabistan’a Cristiano Ronaldo tepkisi: Önce borcunuzu ödeyin

Uzun süredir kendisine kulüp arayan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile tarihi bir sözleşme imzaladı. Portekizli futbolcunun transferi sonrası, Beşiktaşlı Josef de Souza’nın yaptığı paylaşım yankı uyandırdı.

Al Nassr ile 2025 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Ronaldo’nun maaşı yıllık 75 milyon euro olacak. Ekstra yapılacak ticari anlaşmalarla 37 yaşındaki futbolcunun yıllık kazancının 200 milyon euroyu bulması bekleniyor. Dünya Kupası öncesi verdiği olay röportaj sonrası Manchester United serüveni sona eren Ronaldo, Al-Nassr’a transferiyle ilgili olarak “Farklı ülkede, farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu ilham verici ve etkileyici. Takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARI TANIDIK!

Ronaldo’nun yeni takımı Al Nassr’da, bir dönem Türkiye’de forma giyen önemli isimler de bulunuyor. Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

JOSEF DE SOUZA’NIN RONALDO TEPKİSİ

Ronaldo’nun transferi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ülkemizde en dikkat çekici paylaşımı Beşiktaşlı Josef de Souza yaptı. 2018-2020 yılları arasında Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında top koşturan 33 yaşındaki Brezilyalı, Suudi Arabistan’ın spor bakanına tepki gösterdi.

Ronaldo’nun transfer duyurusunun yapıldığı tweet’i alıntılayan Josef, “Spor Bakanı, bu harika transferden dolayı sizi tebrik etmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Diğer takımlarınız büyük sözleşmeler imzalamadan önce, Arap kulüplerinin FIFA’ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum.” dedi.

 

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nde 10 maç sonunda aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

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