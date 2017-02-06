 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.991
  • Altın 144,817
  • Dolar 3,6839
  • Euro 3,9550
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHalkın gücü, iktidarı yendi: Romanya hükümeti geri adım attı!

Beşiktaşlı Tosic'ten özür açıklaması

» »
Beşiktaşlı Tosic'ten özür açıklaması
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, "Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları, bu gece için çok üzgünüm" dedi.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, "Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları, bu gece için çok üzgünüm" dedi.

 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tosic, şu ifadeleri kullandı;

 

"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provokasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muslera kupa maçında sahada olamayacak04 Şubat 2017 Cumartesi 12:49
  • 33 dönümlük arazi 49 yıllığına Yenicami'ye verildi!03 Şubat 2017 Cuma 16:21
  • Beşiktaş'ın kozu Fener'in kabusu03 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Yedek kulubesine dürüm çağırdı!02 Şubat 2017 Perşembe 12:01
  • Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek02 Şubat 2017 Perşembe 11:15
  • Real Madrid zirvedeki farkı açıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 13:27
  • "Bana da onlar ceza veriyor"28 Ocak 2017 Cumartesi 12:19
  • Kameralar 'yardımcı hakem' olacak26 Ocak 2017 Perşembe 18:00
  • GG, galibiyet istiyor26 Ocak 2017 Perşembe 17:53
  • İskele Yıldızlarını yuvaya döndürdü!24 Ocak 2017 Salı 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti