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Beşiktaş’ta Ayrılık Rüzgarı: 10 İsme Güle Güle

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Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi biten oyuncularda ayrılık rüzgarları esecek. Pjanic Barcelona’ya, Batshuayi de Chelsea’ya dönecek. Mehmet Topal, Vida, Larin, N’Sakala, Ljajic, Töre, Lens ve Douglas ile yola devam edilmeyecek.
Beşiktaş’ta Ayrılık Rüzgarı: 10 İsme Güle Güle

Ligde şampiyonluk hedefinden bir hayli uzaklaşan Beşiktaş'ta sezon sonu büyük bir değişimin yaşanması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda 15 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Takımın şu anki sorumlusu Önder Karaveli'den gelecek raporu da dikkate alacak olan yönetim, gelecek sezonda 10 isimle devam etmek istemiyor. Kiralık gelen Pjanic, Barcelona'ya; Batshuayi ise Chelsea'ya dönecek. Çünkü bu iki yıldızın yeniden kiralanması zor.

LARIN MALİYETLİ

N'Sakala, Adem Ljajic, Lens, Douglas, Gökhan Töre ve Mehmet Topal ile yeni mukavele yapılmayacak. 3.4 milyon Euro gibi yüksek bir maaş alan Domagoj Vida daha düşük ücreti kabul etmezse gidecek. Yüksek maaş isteyen Larin ile yollar ayrılacak. Başkan Çebi, “Sezon sonunda tek tek masaya oturup bu sorunları halledeceğiz” derken Josef, Atiba, Oğuzhan ve Güven'le devam edilecek. Can'ın bonservisi alınacak.

KARTAL’DA ROTA SÜPER KUPA

Beşiktaş’ta gözler Katar'da Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde… Siyah-beyazlılar, yarın Doha'ya uçacak. Beşiktaş'ın başında 7. maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Teknik Direktör Önder Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak. Süper Kupa, 5 Ocak'ta Katar'da Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

YABANCI HOCA SEZON SONUNA

Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Genç futbolcuların gelişiminde etkili olacak eğitmen bir teknik adam bakan Kartal'ın ilk hedefi sezon sonunda bu projeyi hayata geçirmek. Siyah-beyazlılardaki şu anki ortak düşünce Önder Karaveli'yle sezonu tamamlamak.

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