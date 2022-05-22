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Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Vida omuzlarda uğurlandı

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Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının ardından tribünlere veda etti. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giden Pjanic'tan sonra veda eden ikinci isim stoper Vida oldu.
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Vida omuzlarda uğurlandı

Spor Toto Süper Ligin 38. haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida, karşılaşmanın ardından tribünlere ve takım arkadaşlarına veda etti.

Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil zemine inen tecrübeli savunmacı, takım arkadaşlarıyla tek tek sarıldı. Daha sonra taraftarlar tarafından tribünlere davet edilen Vida, üçlü çektirdi. Takım arkadaşları Vida’yı omuzlarına alarak havaya attı.

Beşiktaş yönetimi ile Domagoj Vida arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinden şu ana kadar olumlu ya da olumsuz anlamda resmi bir açıklama çıkmadı.

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