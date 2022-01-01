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Beşiktaş'ta Bir Futbolcu Pozitif

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Beşiktaş'ta bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Beşiktaş'ta Bir Futbolcu Pozitif

Siyah-beyazlı kulüp, bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında COVID-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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