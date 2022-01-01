Beşiktaş'ta Bir Futbolcu Pozitif

Siyah-beyazlı kulüp, bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında COVID-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.