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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasında, Beşiktaş 2 Ekim’de Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın, dar alanda oynanan minyatür kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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