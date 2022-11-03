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Beşiktaş’ta Ghezzal paniği

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Beşiktaş'ın dönüşünü dört gözle beklediği yıldız ismi Rachid Ghezzal bir türlü iyileşmiyor.
Beşiktaş’ta Ghezzal paniği

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin planlarını yaparken, bir yandan da Rachid Ghezzal'in durumuyla ilgileniyor.

İkinci haftadaki Alanya deplasmanında sağ ayak tarak kemiği ve parmak ekleminde yırtık tespit edilen Cezayirli, yaklaşık 2.5 aydır sahalara tam olarak dönemiyor. 8. haftadaki Fenerbahçe derbisinde son 18 dakika forma giyebilen, Giresun ve Trabzon maçlarında da toplam 73 dakika sahada kalan Ghezzal, son iki maçı kaçırmış, ağrıları şiddetlenince de tedavi için Katar'a gitmişti.

Ayağının alt bölgesinde oluşan yırtık yüzünden sürekli ağrı hisseden Cezayirli, ağrıları azalınca çalışıyor. Bu da sahalara dönüşünü zorlaştırıyor.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda en büyük paya sahip olan Ghezzal, siyah-beyazlı formayla çıktığı 83 maçta 15 gol-27 asist gibi dikkat çeken bir istatistik tutturmuştu. Ghezzal'in yerine transfer gündemde.

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