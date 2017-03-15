Beşiktaş'ta hedef çeyrek final

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapılacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Tolgay Arslan cezalı

Olympiakos ile yapılan ilk maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Marcelo sakat

Beşiktaş, Olympiakos maçı öncesi en büyük sıkıntıyı Kayserispor müsabakasında sakatlanan Marcelo Guedes'in durumundaki belirsizlikle yaşıyor.

Olympiakos maçı için yapılan ilk iki antrenmanda yer alamayan Marcelo'nun bu akşamki idmanda deneneceği ve durumuna göre karar verileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic (Atınç Nukan), Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar 11'iyle çıkması bekleniyor.