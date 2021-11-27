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Beşiktaş'ta Larin'le Bağlar Koptu, Devre Arasında Gönderiliyor

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Beşiktaş'ta Larin'le Bağlar Koptu, Devre Arasında Gönderiliyor
Beşiktaş'ta Larin'le Bağlar Koptu, Devre Arasında Gönderiliyor

Sezon sonu mukavelesi bitecek Larin, talep ettiği ücretin bir kuruş bile altına inmedi. Ajax maçında saç baş yoldurtan futbolcunun talepleri bıktırdı. Yönetim Larin'in biletini kesti.

Geçen sezon gol yollarında Aboubakar'la birlikte takımın en önemli silahlarından biri olan Cyle Larin, talepleriyle çıldırttı. Beşiktaş yönetimi, 1.7 milyon euronun üzerine hiçbir şekilde çıkmama kararı aldı. Larin ise 2.5 milyon euronun altıyla ilgilenmiyor.

 

SON PERFORMANSI KUŞKU YARATTI

Ajax maçında saç baş yoldurtan Kanadalı forvet, performansıyla da kuşku yarattı. Beşiktaş, Larin'i bedelsiz olarak kaptırmamak için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

 

Larin'le bağlar tamamen koptu! Devre arasında gönderilecek

"BULUYORSA GİTSİN"

Siyah-Beyazlılar'ın Larin'e zam yapması çok daha ciddi problemler de doğurabilir. Beşiktaş, 'Larin istediği maaşı veren bir kulübü bulabiliyorsa gitsin' düşüncesinde. Ekonomik tablonun kötü olduğu ortamda Larin'e yapılacak ciddi zam, diğer futbolcuların sorun çıkarmasına neden olacak..

Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
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