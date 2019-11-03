Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Şöför tepkilerin üstüne 1 kişiyi bıçaklayıp denize atladı

Beşiktaş'ta büyük bir hızla durağa dalarak 12 kişiyi yaralayan sürücünün, çevredekilerin tepkisi üzerine bir kişiyi bıçakladıktan sonra denize atladığı iddia edildi, polis sürücüyü gözaltına aldı

İstanbul'da pazar günü yoğun bir kalabalığın bulunduğu Beşiktaş Meydanı'ndaki otobüs durağına bir halk otobüsü büyük bir şiddetle girdi. Durakta bekleyen en az 13 yolcu yaralandı. 'Sürücünün otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı' yönünde haberler geldi.

Beşiktaş Meydanı'nda bir halk otobüsünün durağa dalması sonucu, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyenlerden en az 13 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberinde şöyle denildi:

"İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücü, kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındı."

Habere göre olay şöyle gelişti:

"Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı."

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.