  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Beşiktaş’ta seçim günü

» »
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. Kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.
Beşiktaş’ta seçim günü

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılıyor.

İlk olarak üyelerin verdiği önerge ile kongre divan başkanlığı heyeti seçildi. Yapılan oylama ile Uluç Gürkan kongre divan başkanı oldu.

Kongrede kulüp başkanlığı dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Fuat Çimen

Asıl üyeler: Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3.Erhun Erkmen Masterler turnuvasında heyecan yükseliyor24 Mayıs 2022 Salı 17:24
  • 19 Mayıs futbol şenliği yapıldı24 Mayıs 2022 Salı 17:16
  • G.Birliği seçimli genel kurula gidiyor24 Mayıs 2022 Salı 16:40
  • Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Vida omuzlarda uğurlandı22 Mayıs 2022 Pazar 12:38
  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:54
  • 3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası başladı19 Mayıs 2022 Perşembe 17:31
  • 19 Mayıs Futbol Şenliği Yapılıyor19 Mayıs 2022 Perşembe 17:27
  • ABD'den tarihi karar: Kadın ve erkek futbolcular eşit ücret alacak19 Mayıs 2022 Perşembe 10:04
  • UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon penaltılarda Rangers'ı mağlup eden Eintracht Frankfurt oldu19 Mayıs 2022 Perşembe 09:06
  • Futbol emekçileri anıldı17 Mayıs 2022 Salı 20:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti