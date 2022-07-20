Beşiktaş’ta Valerien Ismael’den af yok!

Beşiktaş, ikinci yurt dışı kampı için bugün İspanya'ya gitti. 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesi burada iki hazırlık maçı yapacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktörü Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı kadroya dahil etmedi.

Avusturya kampında oyundan alındığı için tepki gösterdiği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan ve İstanbul’a gönderilen Serdar Saatçı, gece yarısı özür diledi ancak affedilmedi.

Teknik direktör Valerien Ismael’in isteklerini karşılayamayan genç oyuncu, sezon öncesi ikinci yurt dışı kampı olan İspanya’ya götürülmedi. Ayrıca sakatlanan Josef de kamp kadrosunda yer almadı.

Yeni transfer Emrecan Uzunhan’ın yanı sıra ilk kampta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Delibaş ile birlikte Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da İspanya’ya götürüldü.

İSPANYA’DAKİ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş – Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Not: Yukarıda belirtilen saatler, ülkelerin yerel saatleridir.