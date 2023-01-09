Beşiktaş’tan Wout Weghorst Açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa’ya attığı golden sonra veda eder gibi sevinen ve karşılaşma bitmeden Manchester United’ın kendisini istediğine dair haberler çıkan Wout Weghorst hakkında Beşiktaş’tan açıklama geldi.

Beşiktaş, menajerinin gün içerisinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek yöneticilerle görüştüğü oyuncunun sözleşmesinde 2.5 milyon Euro bedelle çıkış maddesi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol A Takımımızın Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig’den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz.”