Besim: Acil Durum Hastanesi akıtıyor, bina rutubet içinde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, eski sağlık bakanlarından Filiz Besim, yağan yağmur sonrası, Acil Durum Hastanesi'nin su akıttığını ifade etti. Hastanenin rutubet içinde olduğunun altını çizen Besim, "Hastane lağım kokuyor" dedi.

Besim'in açıklamasının tamamı şöyle:

Acil Durum Hastane’sinde son durum. Bina akıtıyor. Tavandan tabana çatlaklar var. Servisler rutubet içinde. Hastane lağım kokuyor. Acil önlem alınmazsa; uzmanlar bize neler olacağını elbet söyler ama durum hiç iyi değil. Sadece iki yıllık bir bina… Bildiğim kadarı ile garanti süresi de bitti."