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Besim Ankara’da temaslarda bulunuyor

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Sağlık Bakanı Filiz Besim ve beraberindeki heyet, bugün Ankara’da temaslarda bulunacak
Besim Ankara’da temaslarda bulunuyor

Türkiye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile bir araya gelecek olan Bakan Besim, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile de görüşecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, temaslarını tamamlamasının ardından 28 Mart Çarşamba akşamı KKTC’ye dönecek.

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