Besim: Barış Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kalmadı!

10 Ekim her sene Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen tema çerçevesinde “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kutlanmaktadır. Eski Sağlık Bakanlarından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Filiz Besim, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Filiz Besim, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün 2022 yılının temasının “Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim” olarak belirlediğini ifade etti.

Besim, pandemi, savaş, ekonomik kriz, göç gibi küresel sorunların yaşandığı son yıllarda toplumsal iyilik halimi ve ruh sağlığını da sarstığını belirterek, “Ruh sağlığının olumsuz etkilenen yönlerini tespit etmek, kanıta dayalı bilimsel ve etik yollar ile iyileştirmenin yanında; bu gibi kriz dönemlerinde ruh sağlığının korunması ve öncelik haline getirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik. Çünkü bulaşıcı hastalık tehdidi azaldıkça psikolojik yakınmaların zirveye çıkması söz konusudur” dedi.

“RUH SAĞLIĞI PROBLEMLERİNE YÖNELİK TOPLUMSAL PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ BİR GEREKLİLİKTİR”

Besim, KKTC’de artan toplumsal şiddet, ekonomik sorunlar, işsiszlik ve pandemi sonrasında yaşanan birçok sorunun neden olduğu ruh sağlığı problemlerine yönelik toplumsal projelerin geliştirilmesinin bir gereklilik olduğunu vurguladı. Besim, bölgesel olarak hizmet verecek Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri açılarak Ruh Sağlığı’nın korunmasına yönelik hizmetlerin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, risk altındaki gruplar belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Besim, ruh sağlığı hizmeti verecek nitelikli sağlık personel yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Acil Psikiyatri Servisleri ve Krize Müdahale Merkezleri kurularak, yaşanan ya da yaşanabilecek pek çok psikolojik sorun önlenebilir” açıklamasında bulundu.

“RUH SAĞLIĞI HASTALARIMIZ SÜREKLİ HALININ ALTINA SÜPÜRDÜĞÜMÜZ ŞİDDETLE ARTAN SORUNLARIMIZ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Filiz Besim, madde bağımlılığının arttığını ifade ederek, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz yaptıkları çalışmada ani ölümlerin artmasında en önemli nedenlerden birini de madde kullanımına bağladılar” açıklamalarına yer verdi.

“BARIŞ RUH HASTALIKLARI HASTANESİ’NDE HASTALARA BAKABİLECEK DOKTOR KALMADI”

Besim, bağımlı hastaların ruh sağlığı hastalarının sürekli halının altına süpürülen ve şiddetle artan sorunlar haline geldiğini ve gelmeye devam ettiğini belirtti. Besim, hastalara derman olabilecek tek merkezin Barış Ruh Hastalıkları Hastanesi olduğunu söyleyerek, hastanede hastalara bakabilecek hekim kalmadığını açıkladı. Besim açıklamasında, hastaların özel hastanelere mahkum edildiğine yer verdi.

“DİĞER HASTANELER GİBİ AMATEM BAĞIMLILIK MERKEZİ DE ATIL DURUMDA”

Bağımlılıkla ilgili temeli atılan AMATEM bağımlılık merkezinin atıl durumda olduğuna yer veren Besim, “AMATEM bağımlılık merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın başlanmış diğer hastaneleri gibi atıl durumda bekliyor. Bağımlı hastaların tedavisi bir yana, rehabilitasyonla ilgili hiç bir çalışma yok. Halbuki Denetimli Serbestlik Yasası’nın en önemli maddelerinden birisi tedavi edilen hastaların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasıydı. Maalesef bağımlı kişilerin toplumdan dışlanması, topluma kazandırılamaması onların tedavi sürecini de olumsuz etkilemektedir. Toplumun bağımlılığı tanıması ve bireylerin tedavi sürecinde destek olması için toplumsal eğitimler gerekliliktir” dedi.

“UYUŞTURUCU İLAÇ KULLANIMINI ARTIRIYOR”

Besim, uyuşturucu ilaç kullanımında otomasyonun (İlaç takip sisteminin) ivedi olarak tamamlanması gerektiğine işaret ederek, “Denetlenmeyen yeşil reçete (uyuşturucu ilaç reçetesi) uygulaması ise kontrolsüz uyuşturucu ilaç kullanımını artırıyor” açıklamasında bulundu.

“RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI, SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN TOZLU RAFLARINDA BEKLİYOR”

Besim, Ruh Hastalıkları Yasası’nın 1931 yılından kalma olduğuna yer vererek, yasanının çağdaş ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Besim, “Üzerinde uzun yıllardır çalışılan yeni Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hala Sağlık Bakanlığı’nın tozlu raflarında bekliyor. Bu yasa ivedi olarak yeniden çalışılmalı ve Meclis’e gönderilmelidir” dedi.

Besim, ruh sağlığı sorunlarının fiziksel hastalıklara kıyasla yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, iş gücü kaybına neden olduğunu belirtti.