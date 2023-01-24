Besim: Ciddi bir ilaç krizi yaşanıyor

CTP Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu’nda “Aşı Sorunu ve Derinleşen İlaç Krizi” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkede çok ciddi bir ilaç krizi yaşandığını dile getiren Besim, geçtiğimiz hafta bir aşı krizi de yaşandığını belirtti.

18 Ocak 2023 tarihli bir yazıyla tüm sağlık merkezlerine çocuk aşılarının bundan sonra özel hekimlerde yaptırmaları için verilmeyeceği, sadece devlette yapılacağı bilgisi verildiğini ifade eden Besim, şu anda bulaşıcı hastalıkların yaygın görüldüğü aylarda bulunulduğunu dile getirdi, çocukların hastaneye götürülmesinin doğru bir karar olmadığını anlattı.

“Aşı takip sisteminde neden özel hekimler de olmasın?” diye soran Besim, en azından net bir şekilde sistem kurana kadar sağlıklı çocukların gideceği ayrı aşı merkezleri kurulabileceğini söyledi.

Ülkede git gide derinleşen bir ilaç krizi olduğunu da dile getiren Besim, ilaçların getirilmesini birçok hasta insanın sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. İlaç Ecza Deposunun bir an önce doldurulması gerektiğini söyleyen Besim, artık TC dışında ülkelerden de ilaç getirilmesinin önünün açılmasını istedi.

Besim, ilaçların daha efektif şekilde kullanılması için de gerekli sistemlerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Ercan Havalimanında bir hastanın ambulans olmadığı için kaybedildiği haberleri konusunda da bilgi istedi.