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Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

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Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Filiz Besim, “ülkenin 3. basamak hastanesi” Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Besim, Hastane Başhekimi; Başhekim Yardımcıları ve Başhemşire nezaretinde, poliklinikler, ayaktan tanı merkezi ve bazı servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanları yerinde görüp yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Besim, randevu sistemlerinin daha “efektif ve sorunsuz” çalışabilmesi için yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

İncelemeleri sonrasında hastane yöneticileri ile yapılan toplantıda Besim, sorunların çözülmesi için Hastane yönetimi ile sürekli istişare ederek bakanlığın üzerine düşeni yapacağını ifade ederek, bu konuda hastane idaresinden de hassasiyet istedi.

Besim, personel sayısının artırılması, alt yapı ve sistemin iyileştirilmesi gerekliliğini vurgulayarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin aşırı yüküne ve yıpranan binaya dikkat çekti. 

Sağlık Merkezleri’ni ve perifer hastanelerini daha efektif çalıştırarak hem hastaların daha yakın mesafelerde kaliteli hizmete ulaşabilmesi için hem de bu yolla 3. basamak tek hastane olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü azaltmayı istediklerini belirten Besim, böylelikle zor ve üstün teknoloji gerektiren tedavilerin bu hastanede daha kolay yapılmasının sağlanabileceğini söyledi.

Besim, tüm personel eksikliği ve alt yapı yetersizliklerine rağmen üstün gayretle çalışan personele teşekkür etti. Besim, bundan sonra da aynı özveriyle belki de daha fazla mesai ve daha randımanlı çalışarak hep birlikte sağlığı daha iyiye taşımaya çalışacaklarını ifade etti.

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