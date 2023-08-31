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Besim Erdenay bugün toprağa veriliyor

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Hayatını kaybeden eski Spor Dairesi Müdürü ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Besim Erdenay bugün toprağa verilecek.
Besim Erdenay bugün toprağa veriliyor

Hayatını kaybeden eski Spor Dairesi Müdürü ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Besim Erdenay bugün toprağa verilecek.

Erdenay için saat 10.00’da Atilla Topaloğlu Stadı’ndaki Atletizm Federasyonu’nda tören düzenlenecek.

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