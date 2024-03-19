Besim: Hükümetten daha fazla bir şey bekleyemiyorum

Sağlığa ulaşma noktasında halkın sorun yaşadığını söyleyen Besim, hastaların hekimlere ulaşamadığını, 1101 randevu birimine ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Besim, tomografi, MRI, doktor randevularının çok ileri tarihlere verildiğini söyleyerek, hastanın hekime ve tetkike ulaşılmasının sağlanmasını istedi.

“Hükümetten daha fazla bir şey bekleyemiyorum” diyen Besim, 112 acil servisteki sorunların çözüleceğinin söylendiğini ancak Güzelyurt’ta bir tane ambulans bulunduğunu kaydetti.

Güzelyurt bölgesinin ivedi olarak ambulansa ihtiyacı olduğunu dile getiren Besim, Lefkoşa’da da ambulans şoförü ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Polis tarafından ehliyeti alınan, ambulans kullanma yetkisi olmayan bir kişinin ambulans şoförü olarak görevlendirildiğini savunan Besim, trafik ve ilk yardım eğitimi de verilmediğini ileri sürdü.

Besim, söz verildiği halde devlet hastanelerinde kürtaj yapılamadığını, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu konunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Devlet laboratuvarının projesinin ne olduğunu soran Besim, laboratuvarda da personel eksikliği bulunduğunu, teşkilat yasasının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Besim, tıp ve diş hekimliği fakültesi rakamları ve yetkinlikler konusunda eleştirilerde bulunarak, üniversite öğrencilerinin staj yapma olanakları bulunmadığını belirtti.

Ülkeye gelecek hekim ve diş hekimi sayılarına değinen Besim, bu konuda nasıl bir planlama yapıldığını, hekim ihtiyacının kaç olduğunu, neden kota konmadığını sordu.

Besim, 6 yılda ülkeye çok sayıda hekim ve diş hekimi geleceğini, bu kişilerin işsiz kalma riski bulunduğunu bu konuda ne yapılacağını sordu.

Sağlık Bakanlığının bu konuyu ciddi şekilde ele alıp planlama yapması gerektiğini dile getiren Besim, “Bu sürdürülebilir bir yapı değil” dedi.

Kalkanlı Yaşam Evinde hala doktor ve hemşire bulunmadığını söyleyen Besim, sorunların çözüleceğine ilişkin umudu bulunmadığını, en basit sorunların dahi çözümlenmediğini savundu.