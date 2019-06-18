Besim isyan etti: Hasta Refaketçilerine sahip çıkalım

HASTA REFAKATÇİLERİNE SAHİP ÇIKAlIM...

Hasta refakatçileri konusu 4’lü Erhürman hükümeti döneminde gündeme getirilmiş ve 73 civarı refakatçi yetiştirilmişti. Bu refakatçiler çok güzel bir programla yetiştirilmiş ve çok büyük bir eksiği giderecekti. Yıllardır mahkum olduğumuz eğitimsiz neredeyse hastane içinde mafyalaşmış yabancı uyruklu kişilerden hastaneleri temizlemek için çok gerekli bir programdı. Öyle de oldu ve çok değerli arkadaşlarımız yetişti. Bu program Türkiye Cumhuriyetinde de başarıyla uygulanan bir programdır.

Bizzat hastalardan çok büyük memnuniyet aldığımız bu programın şimdi Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının ciddi desteğine ihtiyaç vardır.

Hükümet bozulmadan önce bu çalışmaların hepsi bitirilmişti. Maliye katkısı için maliye ile konuşulmuş ve bakanlar kurulunun gündemine gelmesi için hazırlık yapılmıştı. Çalışma Bakanlığında da gerekli çalışma vardır.

Aslolan devletin devamlılığı olduğuna göre ve sağlık siyaset üstü ise, hele de bu insanlara çok büyük ihtiyaç var ise ve 70 civarı KKTC vatandaşı kadın bu yolla istihdam edilmişse bu hükümet bu programa SAHİP ÇIKMAK zorundadır.