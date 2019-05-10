Besim: Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yetebileceklerini çok net gördüm

“Hemşireler ve Ebeler Haftası” dünyada olduğu gibi KKTC’de de kutlanıyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında toplumun sağlığı ve mesleğin geleceği de tartışılacak.

“Hemşireler ve Ebeler Haftası” dünyada olduğu gibi KKTC’de de kutlanıyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında toplumun sağlığı ve mesleğin geleceği de tartışılacak.

Uluslararası Hemşireler Birliği, 2019 yılı için “Hemşireler; herkes için sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses” temasını belirlendi.

Hemşireler ve Ebeler Haftası’nın başlangıcı nedeniyle bugün Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde Lefkoşa TheParadise Park’ta tören düzenlendi.

Sağlık çalışanlarının katıldığı törende, sağlıkla ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilciler sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini de dile getirdi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı konuşma yaptı. Törende, meslekte 25 yılını dolduran ebe ve hemşirelere plaket verildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, konuşmasında, sağlıktaki icraatlara değindi. Bir buçuk yıl olmadan, hemşire sayısında 100’ün üzerinde bir artış sağlandığını, bunun servisleri rahatlatacağını söyledi. Bu yıl hasta sevkleri için bütçeye 90 milyon TL konulduğunu belirterek, göreve geldiklerinde hem yurt içi hem de yurt dışına birikmiş borçlar bulduklarını kaydetti.

Besim, kalp hastanesi için çok güzel bir proje hazırlandığını, bu hastane için 54 milyona ihtiyaç olduğunu belirterek, “Biz 90 milyonu bir kalemde sevkler için harcayabiliyoruz. .Çok artan bir nüfus var. 2018’de sadece acil servislerde bir milyonun üzerinde hasta bakıldı. Bu nüfus artışı paralelinde insan kaynaklarını da artırırsak daha çok hizmet verebilir, daha az hasta sevk edebiliriz. Daha mutlu çalışanlar yaratabiliriz” dedi.

Sağlıkta ciddi tecrübeleri olmasına rağmen göreve geldiğinde hemşirelik kurumunu net anlayamadığını fark ettiğini belirten Besim, “En büyük sorun hemşireliğin iyi organize edilememesinden yaşanıyor. Hemşirelik kurumsallaşmalı, yeniden organize edilmeli” dedi.

Besim, hiyerarşik düzende, ast üst ilişkilerinde, başhemşireliklerde, klinik şefliklerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, teşkilat yasasının Meclis’te olduğunu söyledi, “Teşkilat yasasının tüm bu sorunları çözeceğini düşünmüyorum ama ele ele verip sağlam bir hemşirelik kurumu oluşturmalıyız”” şeklinde konuştu.

Besim, “Hükümette çok zor bir yıl geçirdik ama Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yetebileceklerini de çok net gördüm. Böyle büyük bir umudu gördüğüm için de görevimden mutlu gidiyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, tüm olumsuzluklara rağmen, bir münhal ile 234 hemşire kadrosu açıldığını, bu kadroların 137’i içerden, 97’ü dışarıdan olacak şekilde doldurulduğunu kaydetti.

120 olan yüksek hemşire kadrosunun 500 olması için çalıştıklarını da kaydeden Özgöçmen, “Sabrettik azmettik ve başardık” dedi.

Nakil Tüzüğünün yürürlükte olduğunu da anımsatan Ali Özgöçmen, nakillerin “şehir efsanesi” gibi konuşulduğunu kaydederek, muhtemel nakillerin tüzük yoluyla yapılmasını istedi, “Aksi hepimizi üzer” şeklinde konuştu.

Tasarruf veya kamu reformu yasasıyla sağlık çalışanlarının maaş ya da ek mesaisine göz dikilmemesi gerektiğini belirten Özgöçmen, sağlık çalışanlarının bu konuda geçtiğimiz dönemde gerekli duyarlılığı gösterdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının 2 yıllık Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu’ndaki eğitimi tamamlayan ve lisans eğitimi için Türkiye’ye giden KKTC vatandaşlarının denklik ve diploma konusunda sorun yaşadığını belirten Ali Özgöçmen, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına iletilen bu sorunun çözülüp çözülmediğini sordu.

Derece terfisini kadro fazlası olarak alan meslektaşlarının bulundukları kadroya başvurabilmeleri için tek bir teknik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, bunun da bir toplantıda yapılabileceğini belirten Ali Özgöçmen, bu konun neden hala bekletildiğini de sordu.

Lojmanların yaşanılmayacak durumda olduğunu belirten Ali Özgöçmen, “Kamu Sğlık Çlışanları Yasası yetki vermesine rağmen yapılmayan, talebimiz olan Sınav Tüzüğü ve güncelleme isteyen çalışma saatleri zaman kaybedilmeden gündeme alınsın” dedi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı, hemşirelik ve ebelikle ilgili görev yetki ve sorumlulukların yasal olarak güncellenmesinin önemli olduğunu kaydederek, “Mesleğe yön verecek hemşireler olmaları, hemşirelik eğitimini uygulayanların alanında yetişmiş profesyonel hemşireler olması, eğitimin belirlenmiş koşullara göre yürütülmesi ayrıca önemli” dedi.

Örgütsel yaklaşımın ve birlikte hareket etmenin "olmazsa olmaz" olduğunu kaydeden Gülcem Sala Razı, “Hemşirelik mesleğinin gelişimini engelleyen birçok olumsuzluğun bulunduğu bir gerçektir. Ancak yaşanılan sorunlar bizi mesleğimizin temeli olan bakım verme konusunda isteksizliğe itmemeli, sadece rutin işlerle yetinmemeliyiz. Aksine toplum sağlığının korunmasında hemşirelik hizmetine gereken önemin verilmesi konusunda yasal ve toplumsal çalışmalara daha fazla önem vermeliyiz. Mesleğimize sahip çıkmalıyız. Mesleğimizle ilgili olan gelişmeleri takip etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Toplumun dikkatinin mesleğin önemine çekilmesi gerektiğini belirten Gülcem Sala Razı, “Çalışmalı, bilgi ve becerimizi arttırmalı, kanıt temelli bakım için araştırmalar yapmalı, birey, aile ve topluma yönelik eğitimler yürütmeli, özel branşlarda sertifika eğitimlerimizi sürdürmeye devam etmeli, yasal alt yapının oluşturulması için çalışmalıyız” dedi.

Toplumun ve diğer mesleklerin hemşirelik mesleğine bakış açısını değiştirmenin zamanının çoktan geldiğini belirten Gülcem Sala Razı, “Birçok kişiye göre hemşire melektir, şefkatli bir kadındır, anadır, bacıdır. Hangi profesyonel tanım içinde bunlar yer alıyor. Hemşire ne melek, ne de şeytandır. Öncelikle insandır” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği hafta boyunca gerçekleştireceği etkinlikleri de açıkladı.

Buna göre, Uluslararası Hemşireler Birliğinin “Hemşireler; herkes için sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses” teması çerçevesinde afişler hazırlandı, karnaval yürüyüşü planlandı.

Temel mesleki beceriler konusunda hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hem eğleneceği hem yarışacağı nursevivor yarışması düzenlenecek.

Toplumun sağlığı ve mesleğin geleceği ile ilgili konuların bilimsel olarak tartışıldığı bir çalıştay da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 17 Mayıs’taki gala yemeği ile tamamlanacak.