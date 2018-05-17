Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mesarya Bölgesindeki sağlık merkezlerini ziyaret etti. Sağlık Bakanı ziyaretleri çerçevesinde Serdarlı, Geçitkale, Akdoğan, İnönü ve Değirmenlik sağlık merkezlerini ziyaret ederek, buralardaki eksikleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Besim, göreve geldiklerinden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, hastaya yerinden sunumun çok önemli olduğunu vurguladı.

Besim, Mesarya bölgesindeki sağlık merkezlerinin iyi durumda olduğunu ancak bunların daha da güçlendirilmesi ve eksiklerinin giderilerek yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde daha da iyi yerlere getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Ziyaretleri çerçevesinde Akdoğan Sağlık Merkezi’nde ciddi bir yenilik gözlemlediğini söyleyen Besim, bu büyük merkezde 15 bin civarı nüfusa 18 köye hizmet verildiğini, Akdoğan Sağlık Merkezi’ne hemşire, doktor, laboratuvar ve röntgen takviyesi yapılacağını açıkladı.

Birinci basamak tedavilerin sağlık merkezlerinde yerinde yapılabilmesi için alt yapı donanımı ve insan kanyaklarını arttıracaklarını belirten Besim, Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle işbirliği yapması halinde daha ileri gidilebileceğini, 65 yaş üstü evde bakım ihtiyacı olan ve yatalak hastaların evde bakımları için belediyeler ile işbirliğinin öneminin altını çizdi.