Besim: Sağlığın krizden etkilenmemesi için çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Filiz Besim sağlığın beş sendikanın ek mesai yapmama kararından etkilenmemesi için çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim sağlığın beş sendikanın ek mesai yapmama kararından etkilenmemesi için çalıştıklarını söyledi.

Besim, yaşanabilecek olumsuz herhangi bir duruma karşı özel hastanelerin hiçbir para talep etmeden hizmete hazır olduğunu söyledi.

BRT’ye konuşan Bakan Besim, beş sendikanın ek mesai yapmama kararından sağlığın etkilenmemesi için çalıştıklarını belirterek devlet hastanelerinde şu anda acil servisler, 112 acil servis ve yoğun bakımlarda hiçbir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Özellikle Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasatanesi’nde servislerdeki hemşirelik hizmetlerinde sıkıntı bulunduğunu kaydeden Filiz Besim ‘Sağlık bakanlığı bünyesinde olan ve ek mesailerini doldurmayan hemşirleri göreve çağırıyoruz. Bu zor birkaç günü umarım ki sendikalarla mutlaka bir uzlaşı olacaktır’ diye konuştu.

Besim, hiçbir hastanın mağdur olmadan ve sevk yapılmadan bu krizin atlatılmasını istediklerini kaydetti.

Besim, özel hastanelerin Bakanlığı arayarak bu zor günlerde kendilerinin de ellerini taşın altına koymak istediklerini söylediklerini ve parasız ayırabilecekleri yatak sayısını verdiklerini belirtti.