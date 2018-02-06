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Besim: Sağlık alanında ciddi yasal boşluklar var

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Besim: Sağlık alanında ciddi yasal boşluklar var
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Bayrak Radyosu’nda “45 Dakika” programına konuk olarak, Sağlık alanındaki eksiklikler ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı…

Bakan Besim, sağlık alanında ciddi yasal boşluklar olduğunu belirterek, son birkaç yıldır sağlığın mahkeme koridorlarının konusu haline geldiğini bununun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

ağlıkta yasalara uymanın zorunlu olduğunu, ülkede genel anlamda yasaların ciddi şekilde elden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Besim, bu bağlamda kamu reformunun önemli olduğunu söyledi.
Sağlıkta ciddi anlamda altyapı ve personel eksikliği olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “bu eksiklikler giderilmeden sağlığı doğru organize edemeyiz” dedi.

Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin altyapı eksikliklerine de değinerek, yeni bir devlet hastanesinin gündemde olduğunu söyledi ve “bilmek zorundayız ki, yeni bir devlet hastanesinin hayata geçmesi en az 3-4 yıl sürer. Bu süre içerisinde ise Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin altyapısını güçlendirmek ve verimli hale getirmek zorundayız” dedi.

Girne’de büyük bir nüfus artışı olduğunu, hastanenin de bu artışa cevap veremez hale geldiğini söyleyen Bakan Besim, buna da bir an önce çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Besim “Girne’de yeni bir hastanenin yapımını gündeme almak zorundayız” diyerek, perifer hastanelerinin yetersizliği nedeniyle merkeze yığılma olduğunu, bunun önüne geçebilmek için de sağlık merkezlerinin güçlendirilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası’nın, sağlık finansmanını büyük ölçüde rahatlatacağını söyleyen Besim, Genel Sağlık Sigortası’nın sağlık kısmı üzerinde çalışılacak bir şey kalmadığını kaydetti.

Bundan sonraki süreçte Çalışma Bakanlığı ile koordine halinde halinde çalışarak oluşturulacak fon sayesinde hastanelere kendi kaynaklarından para akacağını söyleyen Besim, “Hükümet bu dönemde Genel Sağlık Sigortası konusunda ciddi bir irade ortaya koyar ve gösterirse, sağlığın finansmanında rahatlama olacaktır” dedi.Genel bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılmasının gerekliliğine de vurgu yapan Besim, eşit kaliteli sağlık hizmeti için sağlığın öncelikler arasına alınması gerektiğini belirtti.

4’lü koalisyon hükümetinin sağlığa birincil önem verdiğini kaydeden Sağlık Bakanı Besim, “Sağlık Bakanlığı olarak çok iyi bir ekip kurarak bundan önceki ekiplerin de bilgi birikimlerini alarak, sağlıkta en güzeli başarmak için çalışacağız” dedi.

Bakan Besim, amaçlarının kısa sürede hastaların yaşamına dokunacak daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu belirterek, varolan kaynakları doğru ve adil kanalize etmek gerektiğini de dile getirdi.

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