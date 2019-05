Besim: Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi

Sağlıkta çağdaş dünyayı yakalamak için yapılması gereken çok şey olduğunu vurgulayan Besim, “İstatistiği, koruyucu halk sağlığını, aile planlamasını, kanseri önlemeyi konuşmayan bir toplumda ikinci işi konuşmak ne kadar anlamlıdır? Benim için anlamlı değildir. Önceliklerim bu değildi. Yapılması gereken çok iş vardı. Önceliklerimizi onlar oluşturdu” şeklinde konuştu.

İkinci işin sadece sağlığın değil kamunun yani ülkenin sorunu olduğunu belirten Besim, “Bu, Kamu Reformu ile gündeme gelmesi gereken bir konudur. Bu da güçlü bir hükümeti gerektirir, koalisyon hükümetlerini değil” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği, bir buçuk yıllık icraatlarını aktardığını basın toplantısında soruları da yanıtladı.

“İLAÇ İHALELERİ BİTTİ…10 TIR İLAÇ DEPOYA ULAŞTI”

İlaç eksikliği konusunda bir soruya ilişkin Besim, tüm ilaç ihalelerinin bittiğini, dün itibarıyla ilaç yüklü 10 tırın İlaç Eczacılık Dairesi’ne ulaştığını açıkladı. Besim, “İlaçlar hızlı şekilde depoya indiriliyor” dedi.

Görevden mutlu gideceği yönünde açıklaması olduğunun hatırlatılması, “sağlıkta yapılamayanların” sorulması üzerine Besim, şunları kaydetti:

“Elbette ki 15 aylık sürede yapmak isteyip de yapamadığımız çok şey var. Ama ben neden görevden mutlu gidiyorum? Bakanlar Kurulu’nun bir elemanı olarak bir buçuk yıla yakın sürede kendi ayaklarımızın üzerinde nasıl durabildiğimizi, hem de en kötü günlerde nasıl durabildiğimizi, gördüm, Yani aslında ışığı gördüm. Bu ışığı gördükten sonra da görevden mutlu gidiyorum.”

“KALP HASTANESİNİ BİTİRİP GİTSEYDİM ÇOK DAHA MUTLU OLACAKTIM”

Sağlıkta icraat yapmak için 15 ayın kısa bir süre olduğunu kaydeden Besim, “İstikrarsız hükümetlerin yabancısı değil. Biz de göreve gelirken, her an bir yol kazasına uğrayabileceğimizi biliyorduk. Onun için her dakikayı, saniyeyi çok iyi değerlendirmeye çalıştık. ‘Buzlar çözülmeden’i oynadık. Kalp hastanesini bitirip görevden öyle gitseydim çok daha mutlu olacaktım. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çok rahatlayacaktı, kalp ünitesi olarak modern, güzel bir yere kavuşacaktık” şeklinde konuştu.

İKİNCİ İŞ YASAĞI… “YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞ VARDI. ÖNCELİKLERİMİZİ ONLAR OLUŞTURDU….BU SADECE SAĞLIĞIN DEĞİL ÜLKENİN SORUNU”

“İkinci iş yasağına” yönelik soruya ilişkin Besim, şunları söyledi:

“Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi. Önünü tıkadı. Biz kalp ünitesini, kök hücreyi, yaşam evlerini, sağlık turizmini konuşacağımıza oturduk ‘o doktor orada mı çalışır, burada mı çalışır’, bunu konuşuyoruz. Elbette ki yasal düzenleme olarak bu yapılmak zorundadır ama bu sadece sağlığın değil, kamunun sorunudur, ülkenin sorundur. Kamu Reformu ile gündeme gelmesi gereken bir konudur. Bu da güçlü bir hükümeti gerektirir, yani koalisyon hükümetlerini değil, tek başına güçlü bir iradeyle ve güçlü bir halk iradesiyle olur….”

İkinci iş konusunda kendilerinden önce hazırlanan bir tüzük olduğunu anımsatan Besim, “Tüzüğün çalışması konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Ayrı bir birim kurduk. Yasal sıkıntıları aşmaya çalıştık” dedi.

“ÖNCELİKLERİM BU DEĞİLDİ”

Sağlıkta çağdaş dünyayı yakalamak için yapılması gereken çok şey olduğunu kaydeden Besim, “İstatistiği, koruyucu halk sağlığını, aile planlamasını, kanseri önlemeyi konuşmayan bir toplumda ikinci işi konuşmak ne kadar anlamlıdır. Benim için değildir. Önceliklerim bu değildi. Yapılması gereken çok iş vardı. Önceliklerimizi onlar oluşturdu” şeklinde konuştu.

“BİZE GÖREV DÜŞERSE ALMAYA HAZIRIZ”

“Siyasete devam edecek misiniz?” sorusuna yönelikse Besim, “Biz görev insanıyız. Böyle doğduk, böyle yaşadık. Bu topraklarda daha güzel bir gelecek için bize görev düşerse, bu görevi almaya her an hazırız. Bu, elbette ki CTP çatısı altında olur” dedi.