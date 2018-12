Sağlık Bakanı Besim, yaşanan sel felaketi ve kayıplarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Besim’in açıklaması şöyle; “Değerli dostlar çok kötü bir hafta geçirdik. Birçok insanımızın evi arabası zarar gördü. En önemlisi de dört tane canımızı kaybettik. Acımız tarifsizdir. Hepimize çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.Aslında yaşananlar yine yıllardır izlenen yanlış politikaların, ganimet ve talan zihniyetinin bir sonucuydu. Ve yaz döneminde de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Yine birçok insan işsiz kaldı ve işyerleri kapandı. Hepimizin canı yandı. Aslında bu olay da yıllardır izlenen “bağımlı” politikaların bir sonucuydu. Her iki olayın sorumluluğunu 10 aylık hükümete yükleyenler var. Elbette ki bu ülkede yaşayan her birey olarak sorumluluklarımız var. Ancak ben yaşanan bu iki krizi de çok iyi değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum ve olayı tersten okuyorum. Yaz döneminde yaşanan dövize endeksli kriz ve krize bağlı hükümet olarak ve toplumun her kesimiyle birlikte aldığımız önlemlerle kısıtlı bütçemizi ayakta tuttuk. Haziran ayından itibaren Türkiye Cumhuriyetinde yaşanan sistem değişikliği ve kriz nedeniyle hiç kaynak gelememesine rağmen kendi kendimize yettik. Alınan ekonomik önlemlerin uzun vadeli olanları da göz önüne alırsak çok rahat kendi kendimize yeten bir ekonomi oluşturabiliriz. Ve gelelim yağmur ve sele. Başbakanlık bünyesinde oluşturulan teknik komite yapılan yanlış inşaatları ve doğada biz insanların oluşturduğu doğaya aykırı yapılanmanın profilini çıkaracak. Şimdi önemli olan irade koyup toplum ve kamu yararını gözeterek kararlar almak. Ben bu hükümetin gerekli kararları alıp uygulayacağından hiç şüphem yok. Gerekirse dere yatakları değiştirilecek veya kamulaştırılıp yanlış yapılan binalar yıkılacak. Evet yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve kurumsallaşamamak, zayıf devlet örgütü ve çirkin politikalar sonucu sadece bugün değil yıllardır bize çok büyük bedeller ödetti. Şimdi toparlanıp kenetlenip birbirimize sarılma ve güvenme zamanı. Yeniden kaybettiğimiz Canların ailelerine başsağlığı diliyorum