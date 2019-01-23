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Besim:Devletteki diş hekimliği hizmetlerini üst düzeye çıkarabilme hedefindeyiz

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı ziyaret etti.
Besim:Devletteki diş hekimliği hizmetlerini üst düzeye çıkarabilme hedefindeyiz

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı ziyaret etti.Tabipler Birliği binasında gerçekleşen görüşmede Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerine ziyaretler dizisi başlattıklarını, bu çerçevede sağlık örgütleri ile biraya geldiklerini, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı da ziyaret ederek beklentilerini dinlemek istediklerini kaydetti.Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, ülkedeki diş hekimliği fakülte ve mezun sayıları ile ilgili sorun bulunduğunu, ciddi bir diş hekimliği enflasyonu yaşandığını, 5 yıl içerisinde bu sorunun giderek artacağını kaydetti.

Diş hekimliği mesleğinde iyi hizmetin hedef olması gerektiğini aktaran Özant, ülkemizden mezun olan öğrencilerin daha sonra yurt dışına gitmek zorunda kalabileceklerini, Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK ve YÖK’e yazılar gönderdiklerini, Diş Hekimliği Fakültelerinde kontenjan konusunda kısıtlama yapılası gerektiğini vurguladı.
Özant, bu dönemde Sağlık Merkezlerinde diş hekimlerinin hizmet vermesi konusunda ciddi bir ilerleme olduğunu gözlemlediklerini, devlette eksik olan diş ünitelerinin tamamlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, devletteki diş hekimliği hizmetlerinin üst düzeye çıkarabilme hedefinde olduklarını, genel anlamda bakanlığa bağlı tüm sağlık merkezlerinde diş hekimlerinin kullandığı cihazların standardize olması için çalıştıklarını, böylece Burhan Nalbantoğlu’nda ki yoğunluğu azaltarak, vatandaşların bölgelerinde kaliteli hizmet almasının sağlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında bulunan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Komitesi çalışması ile 6 yaş gurubunda olan 1. Sınıf çocuklara diş taraması başlatıldığını belirten Bakan Besim, her hafta bir bölgede diş taramalarının devam edeceğini ifade etti.

Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin istişare ederek bir yasa çalışmasına gidebileceğini, bu yasa ile KKTC’de görev yapacak olan tüm diş hekimlerinin, diş hekimliğinden mezun olduktan sonra İntern diş hekimi olarak ( 1 yıllık meslek içi eğitim) görmeleri şartı konulabileceğini kaydetti.

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