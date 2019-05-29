Besin alerjisi neden olur? Nasıl anlaşılır? Nasıl tedavi edilir? Tüm merak edilen soruların detaylı yanıtlarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Besin alerjisi nedir? Besin alerjisi neden olur? Besin alerjisi belirtileri neler? Besin alerjisine neden olan yiyecekler nelerdir? Besin alerjisi nasıl tedavi edilir? Söz konusu yiyecekler olduğunda taviz vermek, uzaklaşmak ve yasaklı listesine koymak her zaman zor olur. Ancak bazı durumlarda vücudunuz çok sevdiğiniz besinlere karşı bir savunma mekanizması geliştirebilir. Bu bazen her gün tükettiğiniz süt veya ekmek bile olabilir. Besin alerjisi olarak adlandırılan bu durumu Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Işık anlattı. İşte besin alerjisine dair tüm merak ettiklerinizin cevabı elmaelma.com'da.

VÜCUDUNUZ TEPKİ GÖSTERİYORSA...

Günlük olarak tüketilen besinlere karşı, vücudun bağışıklık sistemi aracılığıyla tepki göstermesine besin alerjisi denir. Şikayetlerinin benzer olması sebebiyle besin intoleransı ile karıştırılır ancak yol açtığı sorunlar ele alındığında birbirinden farklıdır. Çocuklarda % 2- 4, erişkinlerde % 1-2 sıklıkla görülebilir.

BESİN ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Besin alerjilerinin ortaya çıkmasının sebebi bağışıklık sisteminin proteini bir tehdit gibi görüp bunlara karşı IgE tipi antikorlar üretmesidir. Eğer kişide proteine karşı duyarlılık varsa ve o besinle karşılaşırsa daha önce oluşmuş IgE tipi antikorlar, birçok maddenin salınımını arttırır. Bu durum ise besin alerjisine bağlı olarak gelişen şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

BİRÇOK BELİRTİSİ BULUNMAKTADIR

Besin alerjileri vücudun birçok noktasında şikayetlere yol açabilir. En sık karşılaşılan belirtiler ise şunlardır; Deride kaşıntı, kızarıklık, yanma, şişlik, kurdeşen, burunda tıkanıklık, kaşıntı ve akıntı, damakta kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, nefes almada zorlanma, hırıltı, göğüs kafesinde ağrı, çocuklarda yemek yemeyi reddetme, mide bulantısı ve kusma, kanlı ishal, kramplar, karın ağrısı,tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılmadır.

İŞTE ALERJİYE YOL AÇAN BESİNLER LİSTESİ!

Besin alerjileri yaş fark etmeksizin herkeste görülebilir. Bebeklik, çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabilir aynı şekilde kendiliğinden de geçebilir. Bütün besinler alerji yapabilir. Bebekler ve çocuklar söz konusu olduğunda en çok alerjiye yol açan besin inek sütüdür. Bunun yanı sıra;

Yumurta, glüten, mayalı gıdalar, kabuklu deniz mahsulleri, yer fıstığı, kuruyemişler, soya, buğday, susam, çilek, ceviz, çikolata, bakliyatlar da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde reaksiyona yol açabilir.

BESİN ALERJİSİNDE TANI NASIL KONULMAKTADIR?

Genel olarak ebeveynlerin çocuklarla aynı besinleri yedikten sonra aynı şikayetlerin tekrarlanmasını fark etmesiyle ilk adım atılmış olur. Bu noktada, deri ve kan testleri uygulanır. Bu testlerde pozitif reaksiyonlar söz konusu ise besin alerjisi tanısı kesinleşir. Eğer testler tam olarak sonuç vermiyorsa besin karşılaşma (besin provokasyon) testi uygulanarak kesin sonuca ulaşmak amaçlanır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Besin alerjisinin önlenmesi için kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu noktada besin alerjisi olan kişilerin yapması gereken bu besin ve ürünlerden uzak durmasıdır. Az tüketmek besin alerjisinin reaksiyonlarını azaltmayacağından mutlak olarak tüketilmemelidir. Eğer kişide şikayetler hafif seyrediyorsa bunları önlemek için antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılabilir. Ancak şikayetler ileri safhada gelişiyorsa doktor tarafından hastalara adrenalin oto-enjektör verilebilir ve konu hakkında bilgilendirilir. Besinin tüketilmeden önce geçtiği işlemler ellerjik etkiyi etkileyebilir. Pişirme genellikle alerjik etkiyi arttırabilir veya azaltabilir. ( haşlama, kızartma gibi ) Kanser ve gıdalarda alerjik olma olasılığı yüksektir. Koruyucu maddeler besinlerin alerjik özelliklerini arttırır.