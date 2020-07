Besin tercihleri ve yaşam tarzı ile iştahımızı kontrol altına alabiliriz

Her ana öğünde muhakkak büyük bir kase, yağsız salata tüketin. Öğüne salata eklemenin o öğünde tüketilen besin miktarını %12 azalttığı saptanmıştır.

