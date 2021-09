Besin Zehirlenmesinden Korunmanın Yolları

* Özellikle dondurulmuş yiyecekler orijinal paketlerinde -18 C ve altındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

*Dondurulmuş yiyecekler uygun şekilde çözdürülmelidir. Dondurulmuş ve çözdürülmüş besinler tekrar dondurulmamalıdır.

*Konserve besin satın alırken alt ve üst kapakları şişkin olanları, kutusu hasar görmüş kapağı gevşemiş, kırık ya da çatlak olanlar satın alınmamalıdır.

*Evde hijyenik yönden sakıncalı olacağı düşüncesiyle konserve yapımı önerilmemektedir. Yapılıyor ise konserve yapım ilkelerine özenle uyulmalıdır.

*Besinleri hazırlama, pişirme ve servisinde kişisel hijyen kurallarına uyulmalıdır.

*Yemeği karıştırmak için kullanılan araç gereçle yemeğin tadına bakılmamalıdır.

*Ellerin sık sık yöntemine uygun şekilde yıkanması gerekir.

*Tırnakların kısa ve temiz tutulması; besinlerle uğraşırken oje, alyans ve mücevherat kullanılmaması gerekmektedir.

*Et ve et ürünlerini güvenilir yerlerden satın almak gerekir.

*Kırık, çatlak, dışkı ile kirlenmiş yumurta satın alınmamalıdır.

*Yumurta kullanılmadan önce mutlaka yıkanmalıdır.

*Çiğ ve pişmiş etleri hazırlarken farklı bıçak ve doğrama tahtası kullanılmalıdır.

*Terbiye edilmiş etleri pişirinceye kadar buzdolabında saklanmalıdır.

*Çiğ et, yumurta ve kümes hayvanlarının etlerini elledikten sonra mutlaka elleri sıcak sabunlu su ile yıkanılmalıdır.

*Her kullanımdan sonra tüm araç gereçler ve yüzeyler deterjanlı sıcak su ile iyice yıkanmalıdır.