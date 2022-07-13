Besin zehirlenmesine karşı önlem alın

Yaz aylarında besin zehirlenmesi riskinin arttığını hatırlatan Günebak, nadiren de olsa ölüme yol açabilen bu tehlikeye karşı gerek evde gerekse dışarıda dikkatli beslenmenin püf noktalarını açıkladı.

Sıcaklarla birlikte, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, hijyenik şartlarda hazırlanmayan yiyeceklerin üzerinde çoğalan bakterilerin ürettikleri toksinler besin zehirlenmelerine yol açıyor. Bu nedenle gerek evde gerekse dışarıda yemek yerken bazı önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Günebak, besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı…

En riskli gıdalar

Sıcak yaz günlerinde dikkat etmemiz gereken konulardan biri de besin güvenliğidir. Sıcak havalarda en riskli besinler protein ve nem içeriği yüksek olanlardır. Yani güvenli olmayan deniz mahsülleri (deniz kirliliğinin olduğu denizlerden tutulmuş) ya da çiğ, yarı çiğ deniz mahsülleri, iyi pişmemiş etler, az pişmiş yumurta (beyazı katılaşana kadar pişirilmeli), çatlamış yumurta, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri ve taze peynirlerdir.

Nasıl anlaşılır?

Besin zehirlenmelerinde en yaygın belirtiler, mide ve bağırsakların iltihaplanması nedeniyle kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Ancak, bazı gıda zehirlenme türlerinde ateş, dışkıda kan ve kas zayıflığı da görülebilir.

Neler yapılmalı?

Besin zehirlenmesi geçirmeniz halinde su içmeyi ihmal etmeyin, içtiğiniz su miktarını artırın, bir ila iki su bardağı maden suyunu gazını kaçırıp için, suyunu çektirerek haşladığınız pirinci ev yapımı yoğurt ile karıştırıp yiyin, haşlanmış patates, muz ve ayran tüketin. Kanlı ishaliniz, ishalle birlikte boyun sertliği, ateş ve şiddetli baş ağrınız varsa, besin zehirlenmesi belirtileriniz iki günden uzun sürüyorsa, kusuyor ama su içemiyor ve kaybettiğiniz sıvıyı yerine koyamıyorsanız mutlaka doktora başvurun.

İşte korunma yolları

EVDE

1- Yemek hazırlamaya başlamadan önce ellerini­zi 20 saniye boyunca sabunla iyice ovuşturarak yıkayın. Et, yumurta gibi riskli besinlere dokunduk­tan sonra ellerinizi tekrar yıkayın. Ellerinizi kurular­ken tek kullanımlık havlu kullanmayı tercih edin ya da mutfakta kullandığınız el havlunuzu sık sık değiştirin.

2- Besine dokunmadan önce ya da besin hazırlama işlemi sırasında saçınıza, burnunuza, yüzünüze, sakalınıza dokunursanız hemen ellerinizi yıkayın.

3- Çapraz-bulaş riskine dikkat edin. Et, yumurta gibi riskli besinlerden birine dokunduktan son­ra ellerinizi yıkamadan diğerine dokunmayın. Onları doğradığınız doğrama tahtalarını ve bıçakları diğerlerinden ayırın.

4- Pişmiş besinlerle çiğ besinleri birbirinden ayırın. Buzdolabına yerleştirirken de en riskli besinleri buzdolabının en alt rafına, kapalı kap­ta koyun ki bu besinlerden akabilecek su diğer besinlere bulaşmasın.

5- Dondurulmuş besinlerin tüketebileceğiniz kadarını derin dondu­rucudan çıkartın. Bu besinleri buzdolabında veya soğuk su altında çözdürün. Çözdürdüğünüz besinlerden tüketemediklerinizi tekrar derin dondurucuya koymayın.

6- Riskli yiyecekleri bir yerden bir yere taşırken (mesela yolculukta ya da evden işe götürürken) ısı muhafazalı, besini soğuk tutacak taşıma kapları kullanın. Mutlaka yiye­cek taşımanız gerekiyorsa ve soğutmalı taşıma kabınız yoksa, daha dayanıklı besinleri tercih edin; kuru et, meyve, sebze gibi.

7- Yemeklerinizi pişirirken kaynağından emin olmadığınız suları kullanmayın. Suyun hijyenik kalitesinden çok mu endişelisiniz? O zaman bir litre suya iki damla tentürdiyot damlatın ve yarım saat bekleyin. Böylelikle suyunuz mikroplardan arındırılmış olur.

8- Pişmiş yemek 2 saatten fazla dışarıda bekletilmemeli, soğu­duktan sonra buzdolabına yerleş­tirilmelidir. Pişmiş yemek ısıtılma­dığı takdirde 7 gün buzdolabında tazeliğini korur. Yedinci günden sonra imha edilmelidir.

9- Konserve besinleri satın alırken, paketinin bombe yapmamış olmasına dikkat edin. Bombe yapan konserveler­de üreme ihtimali olan bakteri, ölüme kadar götürebilecek, üzü­cü sonuçlara sebep olabilir.

DIŞARIDA

1- Bir restorana gittiğiniz­de ayran gibi proteinden zengin içeceklerde açık olanları tercih etmeyin, kapalı olan paketlerde de şişmiş, bombe yapmış kaplar­daki içecekleri tüketmeyin.

2- Dondurmanın da besin zehir­lenmelerine yol açabileceğini unutmayın. Hammaddesi süt olduğu için dondurma her süt ürünü gibi bozulmaya ve mikroorganizma üremesine elverişli lezzetler ara­sında yer alıyor. Güvenilir yer­lerden almaya özen gösterin.

3- İçeceklerinize buz koydurma­yın. Zira buzu hazırlamak için kullanılan suyun hijyeninden emin olamazsınız.

4- İyi pişmemiş et ve ürün­lerini tüketmeyin. Etiniz daima iyi pişmiş olsun.

5- Uzun yolculuklarda yol kenarında servis yapan yerlerde en riskli olabilecek besinlerden biri pirinç pilavı­dır. Mola verdiğiniz yerlerde pişmiş yemeğin 2 saatten uzun süre açıkta kalmasının besin zehirlenmesi riskini artırdığını unutmayın.