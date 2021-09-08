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Besinlerde maksimum fayda için saklama koşullarına önem verilmesi gerekiyor

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Besinlerde maksimum fayda için saklama koşullarına önem verilmesi gerekiyor
Besinlerde maksimum fayda için saklama koşullarına önem verilmesi gerekiyor

Buzdolabınızdaki hassas sıcaklık kontrolü, yiyeceklerin doğal tazeliğini koruyor. Böylelikle tüketiciler, sebze ve meyvelerini ilk günkü tazeliğinde tüketebiliyor.

Beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, besinlerden maksimum faydayı sağlamak için saklama koşullarına büyük önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Koçak, kapalı bir ortamda nem mevcut olduğunda, bakterilerin hızla büyüdüğünü ve küçük koloniler oluşturduğunu belirterek, "Bu koloniler taze meyve ve sebzelerin hızla çürümesine ve yenmez hale gelmesine neden oluyor. Bu nedenle, bakteri üremesini ve bunun sonucunda gıda israfını azaltmak için buzdolabında özellikle de taze besinlerin nemini kontrol etmeliyiz" ifadesini kullandı.

"RAF ÖMRÜ 3 KAT UZAYABİLİR"

Gıdaların dolapta saklanması yoluyla atmosferik koşulların değiştirilmesinin raf ömrünü 3 kata kadar uzatabildiğini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Gıdaların kurutulması veya dondurulması, içerisindeki nemi uzaklaştırarak ve dolayısıyla enzim aktivitesini yavaşlatarak bakteriyel büyüme inhibisyonunu sağlayabilir. Bazı besinlerin depolanması sırasında sıcaklığın donma noktasının altına düşürülmesi (ürünün dondurucuda saklanması) veya ortamdaki nemin azaltılması (ürünün dolapta saklanması) yoluyla atmosferik koşulların değiştirilmesi, raf ömrünü üç kata kadar uzatabiliyor. Çünkü bu yöntemle bozulmaya yol açan kimyasal reaksiyonlar inhibe edilmiş olunuyor. Michigan State University'de bu konuda yapılan bir araştırma da besinin maruz kaldığı nem miktarına dikkat etmenin, gıdaları mümkün olan en uzun süre boyunca korumanıza yardımcı olacağını vurguluyor."

BOZULMALARI KOLAY OLUR

Etilen gazı üreten sebze ve meyveleri, etilene duyarlı olanlardan ayırmak gerektiğine işaret eden Koçak, "Doğal yollarla üretilen bu gaz, depolama süresini kısaltarak bozulmalara sebep olabilir. Olgunlaşma sırasında etilen gazı üreten yiyeceklere muz, avokado, kavun, şeftali, kayısı, armut, elma, erik, domates, ayva ve inciri örnek verebiliriz. Bu besinler etilene duyarlı olan kabak, bezelye, ıspanak, brokoli, marul, salatalık, karpuz, bakla ve biber gibi gıdalarla aynı yerde muhafaza edildiğinde bozulmaları kolaylaşmış olur. Bu besinler saklanırken bir arada tutulmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çok yumuşak olmadıkça muzların tezgahın üzerinde tutulması gerektiğini belirten Koçak, şu değerlendirmede bulundu:

"Muzları buzdolabında saklanmasıyla olgunlaşmayı durdururlar ama kabukları kararır. Çok yumuşak olmadıkça onları tezgahınızın üzerinde tutun. Olgunlaşmış şeftaliler birbirine temas ederlerse çürüme sürelerinin hızlanacağını da unutmayın. Eğer zamanında tüketemezseniz reçel yapabilir veya yıkadığınız şeftalileri dondurarak buzlukta 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Çilek, böğürtlen gibi kırmızı meyveler uzun süre saklandıklarında çürümeye daha meyilli olduklarından bu meyveleri dondurarak saklayabilirsiniz. İncirin çok çabuk bozulabilen bir meyve olduğunu unutmayın, fazla miktarda satın aldıysanız 6 aya kadar ister soyulmuş, ister dilimlenmiş, isterseniz tüm olarak buzlukta saklayabilirsiniz. Patates, tatlı patates, soğan ve kuru sarımsak serin ve kuru koşulları tercih eder. Bu nedenle onları nemli sebzeliklerden uzak tutun. Yani bu besinleri buzdolabınızda saklamanıza gerek yok. Karnabahar nemi sever. Nemi korumak için karnabaharı nemli bir kağıt havluya sarabilirsiniz."

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