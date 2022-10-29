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Beslenme uzmanından menopoz semptomlarını hafifletecek 5 öneri

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Beslenme uzmanı, kadınların menopoz semptomlarını yönetmeleri için 30'lu ve 40'lı yaşlarda beslenme düzenlerini değiştirmeleri gerektiğini söylerken özellikle edinilmesi gereken 5 alışkanlığı sıralıyor.
Beslenme uzmanından menopoz semptomlarını hafifletecek 5 öneri

Menopoz, vücudun östrojen seviyelerinde azalmayı içerir ve bir ila 10 yıl arasında süren 150 farklı semptomla sonuçlanabilir. Pek çok kadın da bu döneme girerken çeşitli semptomlar yüzünden gündelik hayatlarında eskiye göre daha az rahat hisseder.

DailyMail’e konuşan bir beslenme uzmanı ise bu semptomların 30’lu ve 40’lı yaşlarda yapılacak birkaç değişiklikle hafifletilebileceğini söylüyor. Ve sadece birkaç küçük beslenme düzeni değişikliğine gidilmesinin yeterli olabileceğini belirtiyor.

Menopoz semptomlarını hafifletecek 5 öneri işte şu şekilde:

OMEGA-3 ALIMINI ARTIRMAK

Omega-3 öğütülmüş keten tohumu, ceviz ve somon, uskumru ve sardalya dahil yağlı balıklarda bulunuyor. Omega-3’ün sıcak basmasını azalttığı, ayrıca zihinsel sağlığı iyileştirdiği ve normal kolesterol seviyelerini koruduğu daha önce kanıtlanmıştı.

MAGNEZYUMU ARTIRMAK

Bu döneme iyi gelebilecek ayrıca bu dönemden bağımsız olarak da sık sık tavsiye edilenlerden biri de magnezyum. Vücutta 600’den fazla işlem için gerekli olan enerjiyi vermesi ve sinirleri yatıştırmak için magnezyum açısından zengin besinleri tüketmek öne çıkıyor.

SÜT ÜRÜNLERİNE AĞIRLIK VERMEK

Beslenme uzmanının, bir diğer önerisi ise kemik sağlığını korumak için süt ürünlerine yüklenmek. Süt ürünleri, menopoza geçiş sırasında östrojen seviyeleri düştüğü için gerekli olan ve daha düşük kemik mineral yoğunluğuna neden olabilen kalsiyum açısından son derece zengin.

Tahin, yeşil bezelye ve fındık gibi besinlerde bulunabilir. Beraberinde D vitamini ve K vitamini de kemik sağlığını destekler.

KAFEİN, ŞEKER VE ALKOLE MESAFE

Beslenme uzmanının dikkat çektiği bir diğer nokta da daha az tüketilmesi gereken besinler; bu yüzden de kafein, şeker ve alkolün kesilmesini tavsiye ediyor. Alkol gibi maddeler kan damarlarının genişlemesine neden olabilir ve sıcak basmasını daha da artırabilir.

LİGNAN MİKTARINI ARTIRMAK

Lignanlar bitkilerde bulunan büyük bir polifenol grup. Beslenme uzmanı da tüketilen lignan miktarını artırmanın önemli olacağını belirtiyor. Bu doğal bitki kimyasalı östrojenin etkilerini taklit eder ve böylece de menopoza geçiş sürecinde semptomların yönetilmesine yardımcı olur. Lignan, soya ürünlerinde bulunabilir.

Menopoza kadar olan süreçte östrojendeki düşüş, ortalama yedi yıl süren çeşitli semptomlara neden olur. Her insan için farklıdır ve aydan aya değişir. 150 semptom için; stres, kaygı, düşük ruh hali, sıcak basması, vajinal kuruluk, uyku sorunu, hafıza sorunu veya konsantrasyon düşüklüğü gibi belirtiler sayılabilir.

Diyet tek başına semptomları yönetemese de, menopozdan önce iyi beslenme ve bu alışkanlıklara sahip olmak onu daha yönetilebilir hale getirebilir.

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