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“Beşli konferansın toplanma ihtimali düşük” iddiası

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi Rum basınında geniş yer buld
“Beşli konferansın toplanma ihtimali düşük” iddiası

Fileleftheros gazetesi: “Gayrı Resmi Görüşmeye Zor Giderler – Beşli Görüşme Uzak” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşme ve sonrasındaki açıklamalara geniş yer ayırdı.

Gazete, Miçotakis ile Anastasiadis görüşmesinde, tarafların beşli bir gayrı resmi toplantıda biraraya gelmelerinin uzak bir ihtimal olduğu ve her şeyin 9 Ağustos tarihinde liderlerin yapacakları görüşmeye bağlı olduğu değerlendirilmesinin yapıldığını ifade etti.

Bugünkü koşulların, 9 Ağustos tarihli görüşmenin ötesini görmeye imkan vermediğini belirten gazete, buna karşın Miçotakis ile Anastasiadis’in, beşli bir konferans ihtimalini uzak bir ihtimal olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis dünkü görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Türk liderle yapacağı üçlü görüşmede, gayrı resmi beşli görüşmenin temellerinin mi belirleneceği?” şeklindeki bir soruya, “arzulanan şey için erken sonuca varmayalım” yanıtını verdi.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum tarafının bu konudaki görüşleri arasındaki farklar da göz önüne alındığında, Anastasiadis’in söz konusu cevabının, gayrı resmi beşli konferans konusunda iyimserlik düzeyini iyice azalttığı yorumunda bulundu.

Gazete, bu sebepten ötürü Miçotakis ve Anastasiadis’in, 9 Ağustos görüşmesi sorasında yeniden temasa geçme konusunda fikir birliğine vardıklarını vurguladı.

Habere göre Anastasiadis açıklamasının devamında, Akıncı’yla görüşmesine kararlılık ve olumlu siyasi iradeyle gideceğini ifade ederek “müzakerelerin yeniden başlamasının, Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki yasadışı eylemlerini ve kapalı bölge Maraş’a ilişkin her türlü planı sonlandırarak, uygun ortamın sağlamasına katkı koymasını gerektirdiği hususunda ortak görüşün de mevcut olduğunu” söyledi.

Türkiye’nin sözde “yasadışı eylemleri konusunda” verdiği destek için Yunanistan’a, Miçotakis nezdinde teşekkür eden Anastasiadis, AB üyesi bir ülkenin egemenlik haklarının ve uluslararası hukukun savunulmasının yükümlülükleri ve görevleri olduğu konusunda Miçotakis’le fikir birliği yaptıklarını da ifade etti.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise açıklamasında, Anastasiadis-Akıncı görüşmesinde, Kıbrıs sorununda bazı adımlar atılmasına imkan sağlayacak ortak bir çerçevenin çıkması dileğinde bulundu.       

Miçotakis, Anastasiadis’e bir kez daha “bilindik olanı”, yani Yunanistan için “tamamen çağdışı olan garantiler kaldırılmadan ve işgal askerleri adadan çekilmeden Kıbrıs sorununun çözümünün söz konusu olmadığını yinelediğini” vurguladı.

Miçotakis, “Garantörlüğün, özellikle AB üyesi ülkeler için geçerli olamayacak, tamamen çağ dışı bir sistem olduğu” söyleminde bulundu

Miçotakis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını çiğneyen eylemleri ve bu eylemlerle organize mücadele etme yollarını” da ele aldıklarını belirttiği açıklamasında, organize mücadelenin sadece Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ı değil, AB’yi de ilgilendiren bir unsur olduğunu ifade etti.

Miçotakis, Yunanistan’ın AB organları içerisinde Güney Kıbrıs’a yönelik desteğinin tam olduğunu da yineledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Atina Öncelik Çözüm Mesajını Veriyor – Öncelik Çözüm – Kiriakos Miçotakis Askersiz ve Çağ Dışı

Garantilerin Olmadığı Bir Çözüm İstiyor”.

Haravgi: “Akıncı’yla Görüşme Konusunda Temkinli İyimserlik”.

Alithia: “Konu, Yeni Bir Ortak Görüş Çerçevesi – Kıbrıs ve Yunanistan Tam Uyum İçerisinde”.   

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