 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.273
  • Altın 147,972
  • Dolar 3,8196
  • Euro 4,0766
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADemirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı

Beşli Konferans'ta bir uzlaşı sağlanması halinde müzakerelere başbakanlar davet edilecek

»
Beşli Konferans'ta bir uzlaşı sağlanması halinde müzakerelere başbakanlar davet edilecek
Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans, İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında devam ediyor.

Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla dün yeniden başlamıştı.

Konferansa katılan çalışma grubunun yerel saatle 09.00'da başlayan ilk toplantısı 13.00'te sona erecek. Verilen aranın ardından taraflar 14.30-18.00 saatlerinde günün ikinci ve son toplantısını gerçekleştirecek.

Dün, toplantıların yanı sıra tüm taraflar arasında gün boyu sürdürülen ikili değerlendirmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kıbrıs sorununun 6 temel başlığından “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans'ın çalışma gruplarıyla sürdürülen kısmının yarın tamamlanması bekleniyor.

Mont Pelerin'de yapılan çalışmaların konferansın siyasi seviyede devamını etkilemeyeceği, tarafların konumlarını ve yaklaşımlarını netleştirip listelemenin öncelik olduğu öğrenildi.

TÜRKEŞ CENEVRE'DE SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre'de bulunuyor.

AKINCI VE ANASTASİADİS BULUŞMASI

Bu arada, AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ocak'ta Lefkoşa'da bir araya gelerek, Beşli Konferans'ın siyasi düzeyindeki oturumu ile ilgili hususları ele alması bekleniyor.

Cenevre'de varılan mutabakat uyarınca çalışma gruplarının katılımıyla Mont Pelerin'de devam edecek Beşli Konferans'ın ardından tarafların ay sonunda veya şubat başında dışişleri bakanları seviyesinde yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

Bakanların katılacağı Beşli Konferans'ta bir uzlaşı sağlanması halinde müzakerelere başbakanlar davet edilecek ve süreç bir ileri seviyeye taşınacak.

TÜRKİYE'Yİ BÜYÜKELÇİ GÜN TEMSİL EDİYOR

Mont Pelerin'teki Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk tarafını ise müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil ediyor.

Beşli Konferans çerçevesinde Nami'nin başkanlık ettiği çalışma grubunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Biden'la telefonda görüştü19 Ocak 2017 Perşembe 09:03
  • Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç18 Ocak 2017 Çarşamba 17:23
  • Toplantıya birazdan devam edilecek18 Ocak 2017 Çarşamba 17:02
  • Beşli Konferans başladı18 Ocak 2017 Çarşamba 14:02
  • "Müzakereler en kısa sürede tamamlanmalı"18 Ocak 2017 Çarşamba 13:28
  • 5’li Konferans bugün devam ediyor!18 Ocak 2017 Çarşamba 11:52
  • “Kıbrıs ne satılığa çıkartılmıştır, ne de elden gidiyordur”18 Ocak 2017 Çarşamba 09:29
  • Beşli konferans yarın Mont Pelerın’de devam ediyor17 Ocak 2017 Salı 12:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, TRT'de soruları yanıtlayacak17 Ocak 2017 Salı 11:06
  • Özgürgün: "Harita buysa itirazım yok"16 Ocak 2017 Pazartesi 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti