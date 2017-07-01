Beşli toplantı bitti, ikinci masa toplantısı yapılacak

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı çerçevesinde bugün yapılan 5’li toplantı KKTC saatiyle 12.00 sıralarında tamamlandı.

Konferansın, Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alacağı ikinci masa toplantısıyla devam etmesi öngörülüyor.

KKTC saatiyle 13.00’te başlayacak toplantının lider, müzakereci, sözcü ve 2 müzakere heyeti üyesini katılacağı 1+4 formatında yapılması planlanıyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünkü toplantının ardından bu sabah Crans Montana’dan ayrıldı. Guterres’in pazartesi sabahı tekrardan Crans Montana’ya gelmesi bekleniyor.