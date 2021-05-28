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Beşparmak adlı yeni arpa çeşidinin ilk hasadı bugün yapılacak

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Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescili yapılan Beşparmak adlı yeni arpa çeşidinin ilk hasadı, Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda yapılacak.
Beşparmak adlı yeni arpa çeşidinin ilk hasadı bugün yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescili yapılan Beşparmak adlı yeni arpa çeşidinin ilk hasadı, Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda saat 10.00’da yapılacak.

Etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.

KKTC’nin ilk tescilli arpası olan “Beşparmak” çeşidi arpanın tarımsal özellikleri şöyle açıklanmıştı:

“Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta erkenci, başak kırıcılığı olmayan ve kolay geniş harmanlanabilen, yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşittir.”

Yüksek verimli olan “Beşparmak” isimli arpanın, KKTC’nin ova ve yamaçlarında arpa ekimi yapılan tüm bölgelerine ekimi tavsiye ediliyor.

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