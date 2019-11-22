  • BIST 107.133
  • Altın 269,349
  • Dolar 5,6968
  • Euro 6,2947
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı "gerçekçi" düşünmeye davet etti

» »
Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdiği yazılı açıklamasında herkesi "gerçekçi"düşünmeye ve "aklıselim" davranmaya davet etti.
Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı "gerçekçi" düşünmeye davet etti

 


Tanju Müezzinoğlu KKTC bayrağının yakılmasına işaret ederek, “Görülüyor ki bu tür olaylar giderek artacak. Rum halkı eylemlere sessiz kalarak bunları destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanı’nın Berlin’deki görüşmeye, Meclis’ten ve hükümetten destek alamadan gideceğini savunanMüezzinoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının bu görüşmeden sonuç alıcı ne gibi bir beklentisi var? Bunu elde edemezse ne yapacak? Bunu açıklamalıdır” dedi. 


Bazı öğretmenlerin Türkiye aleyhine propaganda yaptığını da savunan Müezzinoğlu, asimilasyon tezinin mesnetsiz ve dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. 
Müezzinoğlu, “Bu öğretmen arkadaşlar kendilerini azınlık olarak görüyorlarsa o zaman Kıbrıs sorunu hakkında da söz söylememelidirler” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bütçe Maratonu devam ediyor22 Kasım 2019 Cuma 09:44
  • BASIN-SEN'den 'Kıbrıs Yetenekleri' sayfasının yöneticisi hakkında açıklama: "Üyeliği iptal edildi"22 Kasım 2019 Cuma 09:41
  • Döviz güne nasıl başladı? 22 Ekim 2019 Cuma...22 Kasım 2019 Cuma 09:38
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2019 Cuma22 Kasım 2019 Cuma 08:40
  • Bugün hava nasıl olacak?22 Kasım 2019 Cuma 08:38
  • Araba takla attı, yaralı var!21 Kasım 2019 Perşembe 23:56
  • Hekimoğlu: 2020 olimpiyat hedefi için çalışıyoruz21 Kasım 2019 Perşembe 22:00
  • DAÜ PER-SEN'den Sendikal Platforma Sarı Sendika yanıtı!21 Kasım 2019 Perşembe 21:58
  • “Eğitimde plansızlık hat safhada”21 Kasım 2019 Perşembe 20:28
  • "Hasta yakını hemşire darp etti"21 Kasım 2019 Perşembe 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti