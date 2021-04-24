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Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği:Kıbrıs Türk Halkının Liderine ve Ekibine Tam Güven Duyuyoruz

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Dernek Başkanı Tanju Müezzinoğlu, yazılı açıklamasında, görüşmelerin tarihine bakıldığında önerileri reddeden ve hayır diyenin Rum tarafı olduğunun görüldüğünü kaydederek, şöyle dedi:
Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği:Kıbrıs Türk Halkının Liderine ve Ekibine Tam Güven Duyuyoruz

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının liderine ve ekibine tam güven duyduklarını belirterek, Anavatan Türkiye’nin her koşulda sağladığı destek ve katkılara her zamandan daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Tanju Müezzinoğlu, yazılı açıklamasında, görüşmelerin tarihine bakıldığında önerileri reddeden ve hayır diyenin Rum tarafı olduğunun görüldüğünü kaydederek, şöyle dedi:

“Şimdi yapılması öngörülen konferansta Rum tarafı her seferinde reddettiği bir tezi yeniden görüşelim diyerek bizimle dalga mı geçmektedir? Öte yandan, Kıbrıs Türk tarafında bir kesimin aynı dönemde federasyon iddiasını canlandırması manidardır, ancak bu iddianın muhatabı da Kıbrıs Türkler değil Rum tarafı olmalıdır!
 
Kıbrıs Türk halkı yakın tarihte yapılan tüm anketlerde güvenlik ve garantiler ile kendi devletine sahip olma için %80 destek belirtmiştir. Siyasi eşitlik ve iki kesimliliği de kırmızı çizgisi olarak belirtmiştir.
 
Bu bağlamda Cenevre’de yapılması öngörülen görüşmelerde Sn. Ersin Tatar egemenlik ve kendi devleti vurgusunu yaparak halkın ortak tutumuna destek vermiş, aynı zamanda yıllar boyunca sonuç vermeyen ve Rum tarafınca reddedilen federasyon modeline alternatif iki devletin işbirliği suretiyle çözüm için açılımda bulunmayı hedeflediğini belirtmiştir.

Geçmiş dönem analizi, Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun hassasiyetleri ve içinde bulunduğumuz konjonktür dikkate alındığında bu hedef gayet makul ve anlaşılabilirdir. Gerçekçi bir bakış açısı kullanılırsa bu yaklaşımın hem Rum hem de Türk tarafının faydasına olduğu ve kalıcı bir çözüm için yegane çerçeve olduğu anlaşılacaktır.”

“Anastasiadis’in yeniden görüşelim dediği federasyon nedir?” diyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:
“Söylesin bilelim. Bu şartlarda kuzeyde hala daha Anastasiadisle federasyon görüşmek isteyenler de, başka ne vereceklerini söylesinler. Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyetinde bir azınlık olmasını kabul ederlerse bunu dürüstçe söylemelidirler. Bir de Federasyon için yapılacak miting ve eylemlerin yeri Rum Meclisinin önüdür. Gidiniz ateşinizi orda yakınız. çünkü bugüne kadar federasyonu reddeden hep Rum tarafı olmuştur. Sizin kuzeyde yaptığınız bir akıl tutulmasıdır.”

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