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Beşparmak Dağlarına kar yağması bekleniyor

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Beşparmak Dağlarına kar yağması bekleniyor
Beşparmak Dağlarına kar yağması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, ülkede hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşeceğini cumartesi ve pazar kar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, ilk saatlerde yer yer hafif sağanak yağmur beklenirken, yarın ise sabah saatlerinde yer yer don hadisesi yaşanacak. Cumartesi ve pazar günlerinde, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk ve son günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerinde ise 8-11 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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