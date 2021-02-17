Beşparmak Dağlarının Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Meteoroloji Dairesi, Beşparmak dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdığını açıkladı.

Daire Müdürü Raif İlker Buran, kar yağışının, Beşparmak dağları boyunca Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara arasında etkili olduğunu duyurdu.

Kar yağışının ardından fırtına beklendiğini kaydeden Buran, yarın sabaha kadar fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Buran, hafta boyunca yağış beklenmediğini, yarından itibaren dört gün boyunca sabah saatlerinde hafif don olayı olacağını, sıcaklığın da tedricen artarak, 11-14 derece dolaylarında seyredeceğini ifade etti.

EN ÇOK YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadarki dönemde en çok yağışın Tatlısu’da kaydedildiği bildirildi.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Tatlısu 24 kg/m², Esentepe 21 kg/m², Dipkarpaz 14 kg/m², Mallıdağ 12 kg/m², Sipahi,Yenierenköy,Alevkaya,Mehmetcik,Girne 10 kg/m², Çayırova, Zafer Burnu, Boğaz, Geçitkale, Karaoğlanoğlu 9 kg/m², Çamlıbel, Salamis, Gönendere, Güzelyurt 8 kg/m², Mağusa, İskele, Koruçam, Alayköy 7 kg/m²

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildi”