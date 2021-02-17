  • BIST 1.547
  • Altın 402,925
  • Dolar 7,0030
  • Euro 8,4487
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Beşparmak Dağlarının Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

» »
Meteoroloji Dairesi, Beşparmak dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdığını açıkladı.
Beşparmak Dağlarının Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Meteoroloji Dairesi, Beşparmak dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdığını açıkladı.

Daire Müdürü Raif İlker Buran, kar yağışının, Beşparmak dağları boyunca Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara arasında etkili olduğunu duyurdu.

Kar yağışının ardından fırtına beklendiğini kaydeden Buran, yarın sabaha kadar fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Buran, hafta boyunca yağış beklenmediğini, yarından itibaren dört gün boyunca sabah saatlerinde hafif don olayı olacağını, sıcaklığın da tedricen artarak, 11-14 derece dolaylarında seyredeceğini ifade etti. 

EN ÇOK YAĞIŞ TATLISU’DA KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadarki dönemde en çok yağışın Tatlısu’da kaydedildiği bildirildi.

 Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Tatlısu            24 kg/m², Esentepe 21 kg/m², Dipkarpaz            14 kg/m², Mallıdağ 12 kg/m², Sipahi,Yenierenköy,Alevkaya,Mehmetcik,Girne 10 kg/m², Çayırova, Zafer Burnu, Boğaz, Geçitkale, Karaoğlanoğlu 9 kg/m², Çamlıbel, Salamis, Gönendere, Güzelyurt 8 kg/m², Mağusa, İskele, Koruçam, Alayköy 7 kg/m²

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildi”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Nisan'dan itibaren AŞI ile gelenlere karantina olmayacak!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:35
  • "Asgari Ücret" yeniden görüşülecek! Ne kadar olacak?17 Şubat 2021 Çarşamba 12:34
  • Amcaoğlu: Eğitimin önü açılırsa tüm sektörlerin önü açılır17 Şubat 2021 Çarşamba 12:33
  • Türk Kızılay’dan KKTC'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği17 Şubat 2021 Çarşamba 12:27
  • Son Dakika: Saner aybaşı "Maaşların ödenmesi" konusunda temkinliyim!17 Şubat 2021 Çarşamba 12:17
  • İngiltere'de Covid-19'dan hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 593'e ulaştı17 Şubat 2021 Çarşamba 12:13
  • Acı kayıp! Engin Naşit yaşamını yitirdi17 Şubat 2021 Çarşamba 12:09
  • Engin Naşit vefat etti17 Şubat 2021 Çarşamba 12:04
  • İncirli Köyü'nde yapılan testlerin sonuçları açıklandı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:59
  • Özdenefe: Aşılama verileri dijital ortama aktarılmalı17 Şubat 2021 Çarşamba 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti