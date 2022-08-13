Beşparmak Düşünce Grubu, Hüsnü Feridun için başsağlığı mesajı yayınladı

Beşparmak Düşünce Grubu, kuruluşundan itibaren üyesi olan ve Beşparmak Düşünce Grubu’na çok değerli katkılar yapan, aynı zamanda entelektüel kişiliğiyle Grup için çok önemli bir değer olan

Hüsnü Feridun’u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünün yaşandığını bildirdi.

Beşparmak Düşünce Grubu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Hüsnü Feridun için başsağlığı mesajı yayımladı.

Grup tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Onun özellikle eğitim alanındaki çalışmaları ve Kıbrıs Türk eğitim sisteminin temellendirilmesine yaptığı katkılar hep hatırlanacaktır.

Beşparmak Düşünce Grubu olarak Hüsnü Feridun Bey’le birlikte, partisel siyaset yapmadan, 'düşünce grubu' ve 'sivil toplum inisiyatifi' olarak ülkenin temel sorunları üzerinde fikir ve görüş üreterek bu görüş ve düşünceleri siyaset kurumuyla olduğu kadar halkımızla da paylaşmaya çalıştık.

Hüsnü Feridun’u ne yazık ki yitirdik. Ne yazık ki, ailesi ile sevenleri ile birlikte Grubumuz değerli bir üyesini, toplumsal belleğimiz ciddi bir değerini ve kaynağını yitirmiş oldu.

Her zaman onu saygı ile anacağız. Ruhu şad olsun."