Beşparmak Düşünce Grubu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

Beşparmak Düşünce Grubu, olağan genel kurulunu Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Genel kurulda faaliyet raporunu Prof.Dr.Salih Saner tarafından okunmasının ardından mali raporun onaylandı.
Genel kurulda Beşparmak Grubunun yeni yönetimi de oluşturuldu. Grup üyeleri yaptıkları konuşmalarda başta Kıbrıs sorunu olmak üzere hem iç hemde dış konularla ilgili grubun çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Beşparmak Grubu’nun yeni yönetimi, genel kurulda oy birliğiyle şu şekilde oluşturuldu:
Koordinatör: Hasibe Şahoğlu
Yazman Koordinatör: Alişan Şan
Sayman Koordinatör: Yalçın H. Vehit
Dış İlişkiler Koordinatörü: Kerem Hassan
Türkiye ile İlişkiler Koordinatörü: Dr. Rafet Akgünay
Medya Koordinatörleri: Mert Özdeş ve Muharrem Özdemir.
Sponsorluk Koordinatörü: Cahit Atasoy
Akademi Dünyasıyla İlişkiler Koordinatörü: Prof. Dr. Salih Saner
Denetleme Kurulu: Hasan Emirali ve Ekrem Ural
Disiplin Kurulu: Hakkı Atun, İsmail Bozkurt, M.Ergun Olgun ve Soner Vehbi
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