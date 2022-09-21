Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri cuma günü başlıyor

Çatalköy 11’inci Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri bu yıl 23 – 24 Eylül tarihlerine yapılacak. Etkinlik 23 Eylül Cuma günü saat 17.00'de kortej yürüyüşüyle başlayacak, ardından açılış konuşmaları gerçekleşecek.

Çatalköy Belediyesinin düzenlediği Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin tanıtımı için bugün basın toplantısı yapıldı.

Çatalköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre basın toplantısında Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak ve Çatalköy Belediye Meclis üyesi Havva Gök Akbal katıldı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptığı konuşmada; 11’inci Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin topluma mal olmuş ve tamamen Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan en önemli festivallerden biri olduğunu belirtti.

Hulusioğlu, her zaman sanatçının ve sanatın destekçisi olma görevini kendilerine misyon edindiklerini ve bu bağlamda Çatalköy Belediyesi olarak her zaman sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, Kıbrıs Türk kültürüne ve insanına sahip çıkmak adına çıktıkları bu yolda ellerindeki tüm imkanları kullanarak ve kendilerini yenileyerek devam ettiklerini söyledi.

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik de yaptığı konuşmada, ilk günkü heyecanı yine yaşadıklarını belirtti. Atik; Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su ekibi olarak sokakta canlı heykel performansı sergileyeceklerini söyledi.

Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak da etkinliğe bu yıl 8’inci kez katıldığını kaydetti. Etkinliğin sadece eğlenceye odaklanmadığını, sanata ve sanatçıya değer verdiğini ifade eden Öztoprak, festival kapsamında “Zuhur” isimli bir gösteri yapacağını dile getirdi. Öztoprak bu gösterinin Kıbrıs Türk toplumunun kökleşme, dışa doğru büyüme, var olma ve kendini ispatlama hikayesini anlatacağını söyledi.

Etkinliğin ilk gününde, Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları gösterisi, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su Heykeller Sessiz Haykırış gösterisi, Mustafa Özdoğan ve Orkestrası konseri, fotoğraf sergisi, Cyprus Dance Of Fire ve SOS konseri yer alacak.

Etkinliğin ikinci gününde, 15.00'da çocuk mahalle oyunları, Çatalköy Nostalji Halk Dansları yeme içme atışmaları konulu gösteri, Grup Feslikan konseri yer alacak. Kültür Sanat Günleri, ünlü modacı Abdullah Öztoprak’ın “Zuhur” adını taşıyan şovuyla sona erecek.